У киянина викрали із квартири сімейну реліквію та інші цінності. ВІДЕО
У киянина викрали із квартири сімейну реліквію та інші цінності. ВІДЕО
Повернувся з роботи, а квартиру обікрали. Таку неприємну подію пережив Євген. Його помешкання на вулиці Сосюри у Дніпровському районі столиці. Пригадує все було перевернуто догори ногами. А найцінніших речей не знайшов. Перелічує крадене: плазмовий телевізор, ноутбук, коштовності та мисливська рушниця. Зброя каже дісталася йому у спадок від діда, тому нею дуже дорожив. Тепер бідкається, сімейна реліквія потрапила до рук злодіїв. Варіантів вирішення проблеми у Євгена було небагато. Одразу подзвонив у поліцію. Детальніше дивіться у сюжеті.
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