На Донеччині поліцейські затримали квартирних крадіїв. ВІДЕО
На Донеччині поліцейські затримали квартирних крадіїв. ВІДЕО
Правоохоронці кажуть – їм доволі швидко вдалося встановити причетних до майнових злочинів. Ймовірно це троє чоловіків з кримінальним минулим. Один з них звільнився лише 7 місяців тому. Якщо перерахувати за що саме чоловік сидів у в’язниці - доведеться зачитувати чи не всі розділи кримінального кодексу. Напевне чоловіки зустрілися на свободі і вирішили втрьох заробляти собі на життя - обчищати квартири.
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