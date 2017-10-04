У Калинівці піротехніки дістають боєприпаси прямо біля помешкань людей. ВІДЕО

У Калинівці піротехніки дістають боєприпаси прямо біля помешкань людей. ВІДЕО

20:10 04.10.2017

Всього від початку робіт з гуманітарного розмінування виявлено, вилучено та передано представникам арсеналу вже 998 вибухонебезпечних предметів. На місці працюють робітники ДСНС, Нацполіції, СБУ, Нацгвардії та Збройних сил України. Спільними зусиллями їм вдалося обстежити майже 20 000 гектарів навколишніх земель. 

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