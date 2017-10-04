На Львівщині чоловік ледве вижив після вибуху газового балону. ВІДЕО

Нормально, адже кожен має право шукати кращого життя й обирати свій шлях

61%

Добре, адже це сильні, рішучі люди, які не бояться труднощів й прагнуть розвитку

23%

Негативно, адже слід розвивати свою країну, а не кидати її напризволяще

14%