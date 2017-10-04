На Львівщині чоловік ледве вижив після вибуху газового балону. ВІДЕО
На Львівщині чоловік ледве вижив після вибуху газового балону. ВІДЕО
У Дрогобичі Львівської області вночі прогримів вибух. Коли правоохоронці приїхали на місце події, виявили, що в одній із квартир триповерхового будинку по вулиці Шевській злетів у повітря газовий балон. Чорні стіни та стеля, потрощені речі та палаючі меблі… На щастя, вогонь вдалося швидко приборкати рятувальникам.
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