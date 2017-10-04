Зіткнення двох машин для одного з водіїв закінчилося смертю. ВІДЕО
Зіткнення двох машин для одного з водіїв закінчилося смертю. ВІДЕО
Смертельна дорожньо-транспортна пригода у Києві. На проспекті Лобановського в аварію потрапили два легковики: Деу та БМВ. Наші репортери одразу вирушили на місце події і застали страшну картину – і річ не в пошкоджених автівках – в салоні ДЕУ мертвий чоловік…
|
04.10.2017 | 23:15
|
04.10.2017 | 22:45
|
04.10.2017 | 22:15
|
04.10.2017 | 21:45
|
04.10.2017 | 21:15
|
04.10.2017 | 20:45
|
04.10.2017 | 20:20
|
04.10.2017 | 20:10
|
04.10.2017 | 17:00
|
04.10.2017 | 08:20
|
04.10.2017 | 08:00
|
04.10.2017 | 07:40
|
04.10.2017 | 07:20
|
04.10.2017 | 07:00
|
04.10.2017 | 06:45
|
04.10.2017 | 06:30
-
- 1 з 859
- ››