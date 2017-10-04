Справжній арсенал вилучили у чоловіка в Запоріжжі: 5 000 боєприпасів та 8 одиниць зброї. ВІДЕО

Серед цього добра автомат, декілька видів гранат, тротилова шашка, набої різних калібрів, сигнальні ракети, снаряд та навіть кулемети. Чоловік, у якого вилучили все це, зізнався – справді як купував, так і продавав зброю. Крім того, дещо із припасів використовував та носив сам. Більше дивіться у сюжеті.

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