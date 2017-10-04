Понад 400 киян повідомили поліцію про небезпеку через онлайн-сервіс. ВІДЕО
Понад 400 киян повідомили поліцію про небезпеку через онлайн-сервіс. ВІДЕО
100 днів діє унікальна онлайн-платформа. Вже 100 днів жителі Києва мають можливість на інтерактивній карті міста повідомити поліцію про небезпеку у своєму районі або ж поставити запитання поліцейському. За більше ніж 3 місяці, новою послугою скористалися понад 400 киян. Подробиці у сюжеті.
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