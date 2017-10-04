В Україні з початку року зафіксували 75 нападів на журналістів. ВІДЕО
В Україні з початку року зафіксували 75 нападів на журналістів. ВІДЕО
З початку року… 75! Стільки нападів на журналістів зафіксували у Національній спілці. При тому, анти лідерами серед регіонів України стало місто Київ та Київська область. Там ситуація з безпекою журналістів - найгірша. Подробиці у сюжеті.
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