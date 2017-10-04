У Києві чоловік відігнав палаючу автівку, щоб не загорілись інші. ВІДЕО

Не про себе, про інших думав власник Деу, коли з вікна своєї квартири побачив, що його машина горить. Автівка стояла на парковці. Як справа так і з ліва від неї були інші авто. Тож з хвилини на хвилини могли загорітись і поряд припарковані автомобілі. Але масштабної пожежі не сталось. Чоловік заскочив у салон машини, що горить і рушив з місця. Їхав допоки не зрозумів, що місце безпечне і поряд від його машини нічого не загориться.

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