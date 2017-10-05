У Києві поліція спіймала автокрадіїв на гарячому. ВІДЕО
У Києві поліція спіймала автокрадіїв на гарячому. ВІДЕО
На сьогоднішній день багато українців мають власні автівки. Однак на таку кількість машин у Києві не продумані гаражі, або стоянки під охороною. Тож нерідко водії змушені залишати свій транспорт біля будинків. А це доволі ризиково, адже тих, хто хоче швидко збагатитися на чужому, вистачає. Хазяйка Шкоди, яка проживає по вулиці Героїв Дніпра завжди залишала машину біля під’їзду – і нічого. Але цієї ночі її автівка стала бажаним скарбом для крадіїв…
|
05.10.2017 | 06:45
|
05.10.2017 | 06:30
|
05.10.2017 | 06:15
|
04.10.2017 | 23:15
|
04.10.2017 | 22:45
|
04.10.2017 | 22:15
|
04.10.2017 | 21:45
|
04.10.2017 | 21:15
|
04.10.2017 | 20:45
|
04.10.2017 | 20:20
|
04.10.2017 | 20:10
|
04.10.2017 | 17:00
|
04.10.2017 | 08:20
|
04.10.2017 | 08:00
|
04.10.2017 | 07:40
|
04.10.2017 | 07:20
-
- 1 з 859
- ››