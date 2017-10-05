У Запоріжжі поліцейські потрапили у ДТП. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські потрапили у ДТП. ВІДЕО
В Запоріжжі в ДТП потрапив патрульний автомобіль та легковик «Citroen». Поки що зрозуміти, хто спровокував аварію дуже складно, адже в прес-службі поліції інцидент не коментують. Лише кажуть, що триває слідство і встановлюються обставини. За попередньою версію водійка «Citroen» зупинилась на світлофорі. Не відомо чи вже загорілося зелене світло чи ні, але ззаду в неї врізалась патрульна машина.
І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…
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