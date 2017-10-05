У Луцьку затримали торговця амфетаміном. ВІДЕО
У Луцьку затримали торговця амфетаміном. ВІДЕО
Правоохоронці схопили його прямо у будинку на вулиці Карпенка-Карого під час передачі 3 грамів наркотику. Ще 50 грамів амфетаміну у нього знайшли вдома. Та це була не єдина знахідна. Більше дивіться у сюжеті.
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