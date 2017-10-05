Злочинне угрупування викрадало агрохімікати на Чернігівщині. ВІДЕО
Злочинне угрупування викрадало агрохімікати на Чернігівщині. ВІДЕО
На Чернігівщині затримали ціле злочинне угрупування. Так би мовити, наслідити чоловіки встигли вже не в одному районі області. Промишляли крадіжками. Не гребували нічим – хапали як сейфи із цінностями та зброю, так і звичайні харчі, випивку й споживчі товари. І, звісно ж, готівку. Більше дивіться у сюжеті.
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