Злочинне угрупування викрадало агрохімікати на Чернігівщині. ВІДЕО

На Чернігівщині затримали ціле злочинне угрупування. Так би мовити, наслідити чоловіки встигли вже не в одному районі області. Промишляли крадіжками. Не гребували нічим – хапали як сейфи із цінностями та зброю, так і звичайні харчі, випивку й споживчі товари. І, звісно ж, готівку. Більше дивіться у сюжеті.