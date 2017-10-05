В Києві на мосту Патона зіштовхнулись два легковики. ВІДЕО

В Києві на мосту Патона зіштовхнулись два легковики. ВІДЕО

06:30 05.10.2017

Вдень на мосту Патона в Києві рух транспорту дуже активний. Водії так поспішають, що нехтують правилами обгону, перелаштовуються із смуги в смугу як заманеться, а про зберігання дистанції, таке враження, більшість взагалі не чули. Здавалося б дрібниця, але іншої думки тепер водійка «Suzuki». За попередніми висновками вона рухалася буквально в притул до «BMW». Легковик попереду в якийсь момент скинув швидкість, тому іномарка позаду влетіла прямо в нього. Ніхто не постраждав, але автомобілі доведеться ремонтувати, на обох машинах помітні вм’ятини.

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