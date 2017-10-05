Рецидивістка розплатилась фальшивими грошима у магазині інтимних аксесуарів. ВІДЕО

Рецидивістка розплатилась фальшивими грошима у магазині інтимних аксесуарів. ВІДЕО

07:22 05.10.2017

В Інгульському районі продавець магазину інтимних аксесуарів засумнівалась у справжності отриманих від покупця 500 гривень та висловила свої обурення з цього приводу. У відповідь на звинувачення клієнтка почала тікати, а продавець, не розгубившись, покликала на допомогу перехожих.

Втікачку спіймав патрульний поліцейський, який в цей час був не на службі, та відгукнувся на крики продавчині і затримав жінку до приїзду поліцейських.

Виявилось, що зловмисниця, 30-річна мешканка Дніпропетровської області, уродженка Кавказького регіону, приїхала до Миколаєва разом із чоловіком наприкінці вересня та оселилась у готелі. Раніше жінка вже притягувалась до кримінальної відповідальності за скоєння різних злочинів, а зараз у Дніпропетровську відносно неї розпочато кримінальне провадження за чотирма фактами збуту підроблених грошей. У номері готелю «гастролерки» правоохоронці знайшли під час санкціонованого обшуку ще дві 500-гривневі купюри, які направлені на експертне дослідження.

Також в ході слідства встановлений ще один факт, коли жінка розрахувалась із продавцем такими ж купюрами.

Це трапилось 27 вересня, тоді зловмисниця купувала косметику в крамниці на ринку по пр. Миру. Загальна сума покупки становила 130 гривень, і для розрахунку клієнтка надала 500-гривневу купюру та ще 30 гривень дрібними купюрами, щоб нібито спростити продавцеві давати решту, а насправді – відвернути увагу від сумнівних грошей. Побачивши, що продавець нічого не помітила, жінка ризикнула ще раз, вирішивши докупити парфумів таким самим способом – і їй це знову вдалось.

Про те, що купюри несправжні, продавець дізналась згодом. Гроші навіть мали однакові серійні номери, як і ті, що були виявлені у готельному номері та вилучені з магазину інтимних аксесуарів.

Зловмисниця була затримана у порядку ст.208 КПК України, під процесуальним керівництвом прокуратури їй оголошено про підозру у скоєні злочину за трьома епізодами. Міра запобіжного заходу відносно неї обирається.

Жінка дає різні пояснення про те, звідки у неї з’явились 500-гривневі купюри, за однією з її версій – вона придбала їх просто в Інтернет-мережі безконтактним шляхом із постачальником. Тож шляхи отримання нею грошей з ознаками фіктивності доведеться встановити слідчим.

Зараз поліція перевіряє причетність зловмисниці до скоєння аналогічних злочинів. Відомо, що вона купувала речі й в інших магазинах, розташованих на ринку по пр. Миру, тому правоохоронці звертаються до продавців із проханням терміново перевірити свої гроші з каси на предмет виявлення сумнівних купюр. У разі, якщо такі купюри будуть виявлені, повідомте про це до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. 12-а Поздовжня, 42-а або за телефонами (0512)21-61-11, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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