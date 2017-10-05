У Рівному з невідомих поки причин згоріла кав’ярня на колесах. ВІДЕО

О 02:06 до чергової служби Головного управління ДСНС у Рівненській області надійшло повідомлення про загоряння автомобіля в м. Рівне по вул. Пластова біля будинку №7.

За вказаною адресою негайно було направлено чергове відділення вогнеборців 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС області.

На місці рятувальники встановили, що горить автомобіль мобільної кав’ярні на колесах. О 02:20 пожежу було локалізовано, о 02:40 повністю ліквідовано. В наслідок пожежі вогнем знищено салон, лакофарбове покриття, заднє ліве колесо, скло двох вікон, пошкоджено кавовий апарат автомобіля мобільної кав’ярні на колесах.

Причина пожежі та завдані нею збитки встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області