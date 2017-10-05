СБУ викрила два кол-центри, які обслуговували клієнтів з РФ та Криму. ВІДЕО

СБУ викрила два кол-центри, які обслуговували клієнтів з РФ та Криму. ВІДЕО

17:30 05.10.2017

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним наглядом прокуратури викрили два нелегальних кол-центри у Миколаєві та Херсоні, які обслуговували клієнтів з Росії і тимчасово анексованого Криму.

Правоохоронці встановили, що організувала незаконний бізнес в Україні московська компанія для оптимізації витрат. Серед клієнтів, яких обслуговували кол-центри за технологією ІР-телефонії, були російські комерційні структури та муніципальні установи.

Оперативники спецслужби задокументували, що серверне обладнання зі спеціальним програмним забезпеченням, електронною базою даних клієнтів знаходилося у Росії, адміністрування «українського» сегменту баз здійснювалось через віддалений доступ. Кандидати на роботу в компанію, попри неофіційне працевлаштування, були зобов’язані повідомити роботодавцю персональні дані: номери мобільних телефонів, адреси поштових електронних скриньок, акаунти у соціальних мережах. Вони також надавали анкетні дані близьких родичів.

Співробітники СБ України встановили, що серед клієнтів кол-центру були й українські компанії. Наразі перевіряється інформація про можливе копіювання їхніх баз даних на російські сервери за замовленням спецслужб РФ.

Під час санкціонованих обшуків у нелегальних «філіях» в Миколаєві та Херсоні правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує незаконність функціонування кол-центрів. Серверне обладнання та комп’ютерна техніка відправлені на експертизу для підтвердження фактів передачі інформації про українських громадян до РФ та користування нею російських спецслужб.

Залучені СБ України працівники Держпраці та фіскальної служби також зафіксували, що майже вісімдесят відсотків персоналу працювали без укладання трудових договорів, отримуючи заробітну платну у конвертах. Гроші на фінансування «філій» надходили із головного офісу в Москві на рахунки, відкриті у російському банку.

Наразі діяльність компаній в Миколаєві і Херсоні заблокована, на банківські рахунки накладено арешт, перевіряються також факти відмивання грошей через конвертаційні центри.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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