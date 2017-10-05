У Харкові невідомий чоловік безглуздо загинув на дні котловану. ВІДЕО

Інформація про подію, що сталася на вулиці Ковтуна в Слобідському районі, надійшла до поліції 5 жовтня вночі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що від падіння у виритий котлован загинув чоловік, віком близько 60 років.

Як розповіла начальник сектору Слобідського відділу поліції Людмила Шмирьова, на місці події знаходились двоє свідків, які викликали медиків і поліцію.

За попередніми даними, чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння, втратив рівновагу та впав у котлован. Від отриманих травм він одразу загинув. Місце ремонтних робіт було огороджено металевими конструкціями та стрічками.

На даний час особа загиблого встановлюється.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією – ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

