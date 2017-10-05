У Харкові невідомий чоловік безглуздо загинув на дні котловану. ВІДЕО

У Харкові невідомий чоловік безглуздо загинув на дні котловану. ВІДЕО

20:30 05.10.2017

Інформація про подію, що сталася на вулиці Ковтуна в Слобідському районі, надійшла до поліції 5 жовтня вночі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що від падіння у виритий котлован загинув чоловік, віком близько 60 років.
Як розповіла начальник сектору Слобідського відділу поліції Людмила Шмирьова, на місці події знаходились двоє свідків, які викликали медиків і поліцію.

За попередніми даними, чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння, втратив рівновагу та впав у котлован. Від отриманих травм він одразу загинув. Місце ремонтних робіт було огороджено металевими конструкціями та стрічками.

На даний час особа загиблого встановлюється.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією – ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Одесі курсантів годували запліснявілою їжею. ВІДЕО
В Одесі курсантів годували запліснявілою їжею. ВІДЕО
05.10.2017 | 21:45
На Донеччині поліцейські не згодні із запобіжним заходом для двох крадіїв. ВІДЕО
На Донеччині поліцейські не згодні із запобіжним заходом для двох крадіїв. ВІДЕО
05.10.2017 | 21:15
У Києві луганчанин ущент розтрощив пам’ятник Небесної Сотні. ВІДЕО
У Києві луганчанин ущент розтрощив пам’ятник Небесної Сотні. ВІДЕО
05.10.2017 | 20:45
У Харкові невідомий чоловік безглуздо загинув на дні котловану. ВІДЕО
У Харкові невідомий чоловік безглуздо загинув на дні котловану. ВІДЕО
05.10.2017 | 20:30
Неподалік Києва в ДТП загинув боєць нацгвардії. ВІДЕО
Неподалік Києва в ДТП загинув боєць нацгвардії. ВІДЕО
05.10.2017 | 20:20
В Києві протестувальники розтрощили заправку. ВІДЕО
В Києві протестувальники розтрощили заправку. ВІДЕО
05.10.2017 | 20:10
У Рівному з невідомих поки причин згоріла кав’ярня на колесах. ВІДЕО
У Рівному з невідомих поки причин згоріла кав’ярня на колесах. ВІДЕО
05.10.2017 | 18:00
СБУ викрила два кол-центри, які обслуговували клієнтів з РФ та Криму. ВІДЕО
СБУ викрила два кол-центри, які обслуговували клієнтів з РФ та Криму. ВІДЕО
05.10.2017 | 17:30
У Луцьку затримали торговця амфетаміном. ВІДЕО
У Луцьку затримали торговця амфетаміном. ВІДЕО
05.10.2017 | 09:40
Злочинне угрупування викрадало агрохімікати на Чернігівщині. ВІДЕО
Злочинне угрупування викрадало агрохімікати на Чернігівщині. ВІДЕО
05.10.2017 | 09:20
Рецидивістка розплатилась фальшивими грошима у магазині інтимних аксесуарів. ВІДЕО
Рецидивістка розплатилась фальшивими грошима у магазині інтимних аксесуарів. ВІДЕО
05.10.2017 | 07:22
У Запоріжжі поліцейські потрапили у ДТП. ВІДЕО
05.10.2017 | 06:45
В Києві на мосту Патона зіштовхнулись два легковики. ВІДЕО
05.10.2017 | 06:30
У Києві поліція спіймала автокрадіїв на гарячому. ВІДЕО
У Києві поліція спіймала автокрадіїв на гарячому. ВІДЕО
05.10.2017 | 06:15
В Україні з початку року зафіксували 75 нападів на журналістів. ВІДЕО
В Україні з початку року зафіксували 75 нападів на журналістів. ВІДЕО
04.10.2017 | 23:15
У Києві чоловік відігнав палаючу автівку, щоб не загорілись інші. ВІДЕО
У Києві чоловік відігнав палаючу автівку, щоб не загорілись інші. ВІДЕО
04.10.2017 | 22:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви ініціативу СБУ, яка пропонує сепаратистам розкаятися і перейти на бік України?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.