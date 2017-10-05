В Києві протестувальники розтрощили заправку. ВІДЕО

Більше року жителі вулиці Ревуцького в Києві протестували проти заправки. Її почали будувати прямо посеред дороги поряд із житловими будинками. Люди обурились, що в них ніхто дозволу не питав, а тепер доводиться боятися за власні життя, мовляв, відрізок дороги дуже небезпечний, там часто трапляються ДТП, що буде якщо машина раптом влетить у заправку пояснювати не потрібно. 4 жовтня ввечері заправку розтрощили. Детальніше дивіться у сюжеті.