В Києві протестувальники розтрощили заправку. ВІДЕО
В Києві протестувальники розтрощили заправку. ВІДЕО
Більше року жителі вулиці Ревуцького в Києві протестували проти заправки. Її почали будувати прямо посеред дороги поряд із житловими будинками. Люди обурились, що в них ніхто дозволу не питав, а тепер доводиться боятися за власні життя, мовляв, відрізок дороги дуже небезпечний, там часто трапляються ДТП, що буде якщо машина раптом влетить у заправку пояснювати не потрібно. 4 жовтня ввечері заправку розтрощили. Детальніше дивіться у сюжеті.
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