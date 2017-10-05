Неподалік Києва в ДТП загинув боєць нацгвардії. ВІДЕО
Неподалік Києва в ДТП загинув боєць нацгвардії. ВІДЕО
Рано вранці, неподалік столиці у Вишгородському районі, майже біля військової частини загинув боєць нацгвардій. Все сталося в результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди. Відомо, що автобус з нацгвардійцями виїжджав з прилеглої вулиці. Рух на головній дорозі начебто перекрив військовий автомобіль служби безпеки дорожнього руху з блимавками. Але водій маршрутки, чомусь це не помітив і на повному ходу протаранив бус з нацгвардійцями.
Оператор – М.Шинкар
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