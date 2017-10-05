У Києві луганчанин ущент розтрощив пам’ятник Небесної Сотні. ВІДЕО

У Києві на Майдані незалежності біля Жовтневого палацу вже який рік стоїть монумент Небесної Сотні. Однак сьогодні його знайшли потрощеним. На місці події зібралися громадські активісти, журналісти та небайдужі люди, які не можуть стримувати своїх емоцій. Всі вони переконані: це хтось зробив навмисно.