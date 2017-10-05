На Донеччині поліцейські не згодні із запобіжним заходом для двох крадіїв. ВІДЕО
На Донеччині поліцейські не згодні із запобіжним заходом для двох крадіїв. ВІДЕО
У Донецькій області, у Бахмуті, правоохоронці на гарячому схопили банду домушників. Кажуть, на зловмисників полювали не один день. Адже копи помітили тенденцію – крадіжок на території регіону побільшало. Тож згодом вийшли на слід ймовірних зловмисників.
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