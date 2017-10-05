В Одесі курсантів годували запліснявілою їжею. ВІДЕО

В Одесі курсантів годували запліснявілою їжею. ВІДЕО

21:45 05.10.2017

Чим годують наших курсантів?! «Запліснявілим хлібом, сиром, несолодким чаєм та неїстівною кашею», - написав у «Facebook» майбутній військовий - курсант Інституту внутрішньо-морських сил при Одеській морській академії. Свій допис він назвав «Комбікорм і стандарти НАТО». Пост у соцмережі майбутній військовий написав не дарма. За кілька днів він набув неабиякого резонансу. Інформація долетіла і до чиновницьких кабінетів.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Одесит через соцмережі добився реакції «Нової пошти»…

Радниця Міністра внутрішніх справ у «Facebook» поскаржилася на авіакомпанію.

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