Російські артисти виступатимуть в Україні з дозволу СБУ. ВІДЕО
Російські артисти виступатимуть в Україні з дозволу СБУ. ВІДЕО
Тепер російські артисти можуть виступати у нашій державі виключно з дозволу Служби безпеки України. Організатор за місяць до виступу повинен сповістити силовиків.
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