Судова реформа або як за півроку будь-який злочинець зможе уникнути покарання. ВІДЕО
Судова реформа або як за півроку будь-який злочинець зможе уникнути покарання. ВІДЕО
Не встигли народні депутати видихнути з полегшенням, як до норм документу вже виникло багато запитань. Дослідивши новий закон як слід, провідні громадські організації та юристи звернулася до Президента із закликом взагалі накласти на нього вето. Більше у сюжеті.
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