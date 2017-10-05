Два суди над Януковичем перенесли на інші дні. ВІДЕО
Два суди над Януковичем перенесли на інші дні. ВІДЕО
Судний день над Януковичем. Одразу два засідання по одіозному екс-президенту України відбулося у четвер у Києві. Перше, яке було в Оболонському райсуді, де розглядали справу про держзраду Януковича, закінчилося за 10 хвилин. Судовий процес перенесли на 11 жовтня. Адвокат підсудного не з’явився у залі Феміди.
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