Два суди над Януковичем перенесли на інші дні. ВІДЕО

Судний день над Януковичем. Одразу два засідання по одіозному екс-президенту України відбулося у четвер у Києві. Перше, яке було в Оболонському райсуді, де розглядали справу про держзраду Януковича, закінчилося за 10 хвилин. Судовий процес перенесли на 11 жовтня. Адвокат підсудного не з’явився у залі Феміди.