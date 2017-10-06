В Одесі намагалися вбити заступника голови облради. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
В Одесі намагалися вбити заступника голови облради. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Український політик, депутат, а зараз заступник голови Одеської Обласної ради. Олег Радковський у цій сфері працює вже доволі тривалий час. Зрозуміло, що ворогів вистачає. Однак того, що відбулося днями, не очікував абсолютно ніхто. Олег Радковський саме йшов вулицею Грецька. А це, як відомо, просто центр міста. Чоловік проходив повз один із ресторанів, та направлявся до власного авто. Аж раптом по Олегу Радковському почали стріляти.
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