Поліцейські у Запоріжжі потрапили у ДТП. ВІДЕО
Поліцейські у Запоріжжі потрапили у ДТП. ВІДЕО
Цього разу патрульні їхали по вулиці Шкільній. Ввімкненими були сині маячки. За мить прямо під носом у правоохоронців з’явиться автомобіль. Його водій якраз хотів із сусідньої смуги повернути ліворуч та розвернутися. Патрульні ж чомусь запанікували і теж взяли вліво. Як наслідок – підбили машину. Детальніше у сюжеті.
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