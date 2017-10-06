Поліцейські у Запоріжжі потрапили у ДТП. ВІДЕО

Цього разу патрульні їхали по вулиці Шкільній. Ввімкненими були сині маячки. За мить прямо під носом у правоохоронців з’явиться автомобіль. Його водій якраз хотів із сусідньої смуги повернути ліворуч та розвернутися. Патрульні ж чомусь запанікували і теж взяли вліво. Як наслідок – підбили машину. Детальніше у сюжеті.

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