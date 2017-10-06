Під час пожежі у Полтаві трагічно загинула жінка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Під час пожежі у Полтаві трагічно загинула жінка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Бійці ДСНС гасили пожежу в житловому будинку. Сталося все вранці у квартирі на восьмому поверсі за адресою вулиця Маршала Бірюзова. Рятувальники кажуть – вогонь розігрався не на жарт, вся квартира була в їдкому диму…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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