Під час пожежі у Полтаві трагічно загинула жінка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Бійці ДСНС гасили пожежу в житловому будинку. Сталося все вранці у квартирі на восьмому поверсі за адресою вулиця Маршала Бірюзова. Рятувальники кажуть – вогонь розігрався не на жарт, вся квартира була в їдкому диму…

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