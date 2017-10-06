Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві заробітчанина. ВІДЕО

Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві заробітчанина. ВІДЕО

07:20 06.10.2017

До Солом’янського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про  надання допомоги 39-річному уродженцю Полтави.

Потерпілий отримав тяжкі травми голови за місцем тимчасового проживання.

Правоохоронці встановили, що чоловік приїхав у столицю на заробітки: працював на будівництві. Разом із іншими заробітчанами він винаймав житло у місцевого мешканця, із яким стався напередодні конфлікт. Для з’ясування стосунків із орендатором, киянин покликав на допомогу знайомого.

Сварка між чоловіками завершився бійкою, під час якої 28-річний товариш власника житла кілька разів ударив потерпілого по голові, від чого той упав на землю. Очевидці конфлікту викликали «швидку» і чоловіка госпіталізували. Наступної доби від отриманих травм він помер у медичному закладі.

Після проведення комплексу розшукових заходів, поліцейські встановили особу чоловіка, від дій якого постраждав полтавчанин. Цієї ж доби підозрюваного затримали за місцем мешкання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У розмові з поліцейськими, правопорушник повністю зізнався в скоєному.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Луганщині затримали іноземця, який тяжко поранив патрульного. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Луганщині затримали іноземця, який тяжко поранив патрульного. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
06.10.2017 | 07:41
Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві заробітчанина. ВІДЕО
Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві заробітчанина. ВІДЕО
06.10.2017 | 07:20
Поліцейські у Запоріжжі потрапили у ДТП. ВІДЕО
06.10.2017 | 07:00
В Одесі намагалися вбити заступника голови Одеської облради. ВІДЕО
В Одесі намагалися вбити заступника голови облради. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
06.10.2017 | 06:45
Під час пожежі у Полтаві трагічно загинула жінка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
06.10.2017 | 06:30
Два суди над Януковичем перенесли на інші дні. ВІДЕО
Два суди над Януковичем перенесли на інші дні. ВІДЕО
05.10.2017 | 23:15
Судова реформа або як за півроку будь-який злочинець зможе уникнути покарання. ВІДЕО
Судова реформа або як за півроку будь-який злочинець зможе уникнути покарання. ВІДЕО
05.10.2017 | 22:45
Російські артисти виступатимуть в Україні з дозволу СБУ. ВІДЕО
Російські артисти виступатимуть в Україні з дозволу СБУ. ВІДЕО
05.10.2017 | 22:15
В Одесі курсантів годували запліснявілою їжею. ВІДЕО
В Одесі курсантів годували запліснявілою їжею. ВІДЕО
05.10.2017 | 21:45
На Донеччині поліцейські не згодні із запобіжним заходом для двох крадіїв. ВІДЕО
На Донеччині поліцейські не згодні із запобіжним заходом для двох крадіїв. ВІДЕО
05.10.2017 | 21:15
У Києві луганчанин ущент розтрощив пам’ятник Небесної Сотні. ВІДЕО
У Києві луганчанин ущент розтрощив пам’ятник Небесної Сотні. ВІДЕО
05.10.2017 | 20:45
У Харкові невідомий чоловік безглуздо загинув на дні котловану. ВІДЕО
У Харкові невідомий чоловік безглуздо загинув на дні котловану. ВІДЕО
05.10.2017 | 20:30
Неподалік Києва в ДТП загинув боєць нацгвардії. ВІДЕО
Неподалік Києва в ДТП загинув боєць нацгвардії. ВІДЕО
05.10.2017 | 20:20
В Києві протестувальники розтрощили заправку. ВІДЕО
В Києві протестувальники розтрощили заправку. ВІДЕО
05.10.2017 | 20:10
У Рівному з невідомих поки причин згоріла кав’ярня на колесах. ВІДЕО
У Рівному з невідомих поки причин згоріла кав’ярня на колесах. ВІДЕО
05.10.2017 | 18:00
СБУ викрила два кол-центри, які обслуговували клієнтів з РФ та Криму. ВІДЕО
СБУ викрила два кол-центри, які обслуговували клієнтів з РФ та Криму. ВІДЕО
05.10.2017 | 17:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви ініціативу СБУ, яка пропонує сепаратистам розкаятися і перейти на бік України?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.