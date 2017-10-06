Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві заробітчанина. ВІДЕО
Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві заробітчанина. ВІДЕО
До Солом’янського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про надання допомоги 39-річному уродженцю Полтави.
Потерпілий отримав тяжкі травми голови за місцем тимчасового проживання.
Правоохоронці встановили, що чоловік приїхав у столицю на заробітки: працював на будівництві. Разом із іншими заробітчанами він винаймав житло у місцевого мешканця, із яким стався напередодні конфлікт. Для з’ясування стосунків із орендатором, киянин покликав на допомогу знайомого.
Сварка між чоловіками завершився бійкою, під час якої 28-річний товариш власника житла кілька разів ударив потерпілого по голові, від чого той упав на землю. Очевидці конфлікту викликали «швидку» і чоловіка госпіталізували. Наступної доби від отриманих травм він помер у медичному закладі.
Після проведення комплексу розшукових заходів, поліцейські встановили особу чоловіка, від дій якого постраждав полтавчанин. Цієї ж доби підозрюваного затримали за місцем мешкання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У розмові з поліцейськими, правопорушник повністю зізнався в скоєному.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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