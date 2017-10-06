На Луганщині затримали іноземця, який тяжко поранив патрульного. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Луганщині затримали іноземця, який тяжко поранив патрульного. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
За лічені години у ході проведення спеціального плану по затриманню злочинця, співробітниками поліції було встановлено місцезнаходження і здійснено затримання чоловіка, який тяжко поранив дільничного офіцера Сєвєродонецького відділу поліції і втік з місця події.
Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 9 років до довічного ув’язнення.
До чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від дільничного офіцера поліції про те, що поблизу ЗОШ №15 м. Сєвєродонецька при спробі перевірити документи у чоловіка, зовні схожого на громадянина, який перебуває у розшуку, останній наніс йому декілька ударів ножем в живіт та стегно, після чого втік з місця події.
Негайно начальником ГУНП був введений в дію план «Сірена». По тривозі був піднятий весь особовий склад Головного управління Національної поліції в Луганській області та Сєвєродонецького відділу поліції, бійці підрозділу «КОРД» та спецпризначенці. Були орієнтовані наряди Управління патрульної поліції в м. Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному та особовий склад, що несе службу на блокпостах області.
Протягом години співробітниками поліції було встановлено місцезнаходження і здійснено затримання підозрюваного. Це неодноразово судимий 29-річний громадянин Грузії, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків (ст. 309 КК України).
23-річний дільничний офіцер поліції, який з 2013 року проходить службу в органах внутрішніх справ, має дружину та маленьку дитину, був прооперований кваліфікованими медиками Сєвєродонецької міської лікарні. На даний час офіцер перебуває у реанімації. За словами лікарів його стан стабільний, середньої тяжкості, життю загрози не має.
За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області
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