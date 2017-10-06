Під час пожежі на Харківщині загинула дитина та постраждала ії матір. ВІДЕО

Під час пожежі на Харківщині загинула дитина та постраждала ії матір. ВІДЕО

09:00 06.10.2017

Напередодні, о 06:33, на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у п’ятиповерховому житловому будинку у селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області на вул. Спортивній, 16.

Із повідомлення стало відомо про велику пожежу однієї з квартир на першому поверсі та сильне задимлення сходової клітини під’їзду.

До місця пожежі відразу були направлені 4 підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. На допомогу рятувальникам також поспішили добровольці місцевої пожежної команди з селища Андріївка Балаклійського району. По прибуттю першого пожежно-рятувального підрозділу була організована розвідка пожежі, котра показала, що на першому поверсі горіла квартира на всій площі у 40 кв.м.

Вхідні двері до неї були відчинені, тому на сходовій клітині утворилось щільне задимлення, особливо у її верхній частині. Воно реально загрожувало життю мешканців квартир всього під’їзду. Зважаючи на дані обставини, керівник гасіння пожежі негайно організував заходи з рятування людей.

Першими рятувальники виявили 2-х людей, котрі лежали непритомними на східцях між 4-м та 5-м поверхами: жінку, 1993 року народження, та її чотирирічну доньку. Їх негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої допомоги. Нажаль лікарі констатували смерть дитини, а її матір із сильним отруєнням чадним газом госпіталізували до Харківської обласної клінічної лікарні.

По мірі нарощування сил та засобів були організовані заходи з пожежогасіння, димовидалення та продовжено евакуацію і рятування людей. Всього рятувальникам вдалось врятувати 8 чоловік, котрих вони виносили на руках, ще 20 мешканців були евакуйовані під їхнім наглядом.

О 07:50 пожежа локалізована, о 10:20 повністю ліквідована. Всього у ліквідації пожежі приймали участь 5 пожежних автоцистерн, 20 рятувальників ДСНС та 4 волонтера.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

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