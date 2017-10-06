На Львівщині рятувальники звільнили собаку з-під поваленого дерева. ВІДЕО
На Львівщині рятувальники звільнили собаку з-під поваленого дерева. ВІДЕО
06 жовтня о 07:43 до рятувальників надішло повідомлення про те, що в м. Львові на вул. Дзиндри, 3 «а» внаслідок сильних поривів вітру, зламавши огорожу між подвір’ями двох господарств, впало дерево на собачу будку та притиснуло собаку.
На місце події було направлено рятувальників державних пожежно-рятувальних частин № 1 та № 30 м. Львів. Вогнеборці разом з комунальними службами провели роботи по розрізанню дерева, витягнули собаку та передали її господарям.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області
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