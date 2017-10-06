Україною пронісся сильний буревій. ВІДЕО

Повалені дерева, пошкоджені автомобілі, зірвані дахи, зруйновані МАФИ та понад триста населених пунктів без світла. Такі наслідки лютої негоди, яка вночі накрила всю Україну. Найбільше дісталося Львівській області. Подробиці у сюжеті.