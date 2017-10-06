Депутат кинув бойову димову шашку у залу Верховної Ради. ВІДЕО
Депутат кинув бойову димову шашку у залу Верховної Ради. ВІДЕО
Спекотний день у Верховній Раді! Втім, не від плідної роботи депутатів, а від надзвичайних подій у парламенті. Тут народні обранці: і билися, і жбурляли димову шашку, а ще силою у Раду намагалися прорватися агресивні чоловіки. Що важливо, все це трапилося при дітях. Подробиці у сюжеті.
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