Депутат кинув бойову димову шашку у залу Верховної Ради. ВІДЕО

Спекотний день у Верховній Раді! Втім, не від плідної роботи депутатів, а від надзвичайних подій у парламенті. Тут народні обранці: і билися, і жбурляли димову шашку, а ще силою у Раду намагалися прорватися агресивні чоловіки. Що важливо, все це трапилося при дітях. Подробиці у сюжеті.