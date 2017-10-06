Дві навантажені фури зіштовхнулись на Південному мосту у Києві. ВІДЕО
Дві навантажені фури зіштовхнулись на Південному мосту у Києві. ВІДЕО
Зіткнення двох гігантів на Південному мосту у Києві. Там близько 1.30 в ДТП потрапили дві величезні фури. Наша знімальна група приїхала на місце аварії о 3.00, та з наслідками автопригоди досі розбиралися патрульні поліцейські, рятувальники та представники аварійної газової служби.
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