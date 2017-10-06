Журналісти «Магнолії-ТВ» показали жахливі умови хостелу у центрі Києва. ВІДЕО
Журналісти «Магнолії-ТВ» показали жахливі умови хостелу у центрі Києва. ВІДЕО
В Україні за останній місяць вже не вперше займається хостел. За тиждень до смертельної пожежі у Запоріжжі, міні-готель палав і в Одесі. Експерти кажуть, - в Україні більшість таких закладів не дотримуються мінімальних правил безпеки. Журналісти «Магнолії-ТВ» вирішили це перевірити. Забронювали проживання у хостелі у Голосіївському районі Києва. Те, що побачили журналісти у цьому «міні-готелі» - шокувало! Подробиці дивіться у сюжеті.
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