В Запоріжжі водій на «Жигулях» влетів у припарковані машини. ВІДЕО

В Запоріжжі на вулиці Чарівній в ДТП потрапив легковик «ВАЗ». В якийсь момент автомобіль виїхав за межі проїжджої частини прямо у припарковані на узбіччі автомобілі. Як результат - дві стоячі автівки серйозно пошкоджені. Водій, який перебував за кермом «Жигулів» добряче постраждав. Йому затиснуло ноги і рятувальники натрудилися поки його визволяли з полону. Лікарі ж окрім першої медичної допомоги уже й встигли аналіз крові провести. Результати все пояснюють - 1,42 проміле алкоголю.

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