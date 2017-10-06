В Запоріжжі водій на «Жигулях» влетів у припарковані машини. ВІДЕО
В Запоріжжі водій на «Жигулях» влетів у припарковані машини. ВІДЕО
В Запоріжжі на вулиці Чарівній в ДТП потрапив легковик «ВАЗ». В якийсь момент автомобіль виїхав за межі проїжджої частини прямо у припарковані на узбіччі автомобілі. Як результат - дві стоячі автівки серйозно пошкоджені. Водій, який перебував за кермом «Жигулів» добряче постраждав. Йому затиснуло ноги і рятувальники натрудилися поки його визволяли з полону. Лікарі ж окрім першої медичної допомоги уже й встигли аналіз крові провести. Результати все пояснюють - 1,42 проміле алкоголю.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
На Київщині в ДТП загинуло троє людей
В Києві водій легковика потрапив в ДТП через несправні гальма
В столиці фура знесла електроопору
|
06.10.2017 | 21:45
|
06.10.2017 | 21:15
|
06.10.2017 | 20:45
|
06.10.2017 | 20:15
|
06.10.2017 | 19:45
|
06.10.2017 | 15:40
|
06.10.2017 | 09:00
|
06.10.2017 | 07:41
|
06.10.2017 | 07:20
|
06.10.2017 | 07:00
|
06.10.2017 | 06:45
|
06.10.2017 | 06:30
|
05.10.2017 | 23:15
|
05.10.2017 | 22:45
|
05.10.2017 | 22:15
|
05.10.2017 | 21:45
-
- 1 з 860
- ››