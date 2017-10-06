На Харківщині у вогні загинула дитина. ВІДЕО

Мати у тяжкому стані. Загорілося о шостій ранку. Коли рятувальники прибули на місце побачили вогонь та сильне задимлення в квартирі на першому поверсі…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Києві чоловік до смерті забив людину…

У Києві з другого поверху впав чоловік …