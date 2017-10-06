У Києві двоє викрали чоловіка та вимагали в нього півмільйона гривень. ВІДЕО
У Києві двоє викрали чоловіка та вимагали в нього півмільйона гривень. ВІДЕО
Хтось працює, аби заробити копійку, а хтось йде на злочин, аби отримати гроші легко та швидко. У Києві два товариші викрали та полонили чоловіка, вимагаючи від нього півмільйона гривень. Мовляв, заборгував.
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