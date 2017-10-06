Керівники Одеської дирекції Укрпошти мало не продали державне майно. ВІДЕО

Обоє досить значні персони – начальник обласної дирекції Укрпошти та його підлеглий – один із керівників відділу. Здавалося б, за що в Укрпошті можна брати хабарі? Явно ж не за відправку листів чи марки до них. Торгувати керівництво взялося цінними речами – привабливими об’єктами нерухомості та землею у центрі міста. Більше дивіться у сюжеті.

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