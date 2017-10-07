У Києві знайшли тіло чоловіка без голови. ВІДЕО
У Києві знайшли тіло чоловіка без голови. ВІДЕО
Київські поліцейські днями у каналізації знайшли тіло людини. На вулиці Галаганівській у Святошинському районі Києва чоловіка вбили. Хто він, звідки, у поліції досі не знають. Тіло знайшли без голови.
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