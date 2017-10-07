Українські правозахисники борються за свободу узбецького журналіста. ВІДЕО
Українські правозахисники борються за свободу узбецького журналіста. ВІДЕО
В аеропорту «Жуляни» прикордонники затримали біженця з Узбекистану. Він працював в одній із телерадіокомпаній Узбекистану. Своїми журналістськими текстами він прагнув побороти диктатуру та корупцію в його державі. Однак тамтешня влада, пояснюють експерти, до такого не звикла. Тож після журналістського розслідування стосовно наклепу влади на одного молодого спортсмена життя Нарзулло Охунжонова перетворилося на пекло.
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