Українські правозахисники борються за свободу узбецького журналіста. ВІДЕО

В аеропорту «Жуляни» прикордонники затримали біженця з Узбекистану. Він працював в одній із телерадіокомпаній Узбекистану. Своїми журналістськими текстами він прагнув побороти диктатуру та корупцію в його державі. Однак тамтешня влада, пояснюють експерти, до такого не звикла. Тож після журналістського розслідування стосовно наклепу влади на одного молодого спортсмена життя Нарзулло Охунжонова перетворилося на пекло.