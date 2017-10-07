У Жовтих Водах поліція знешкодила банду продавців тяжких наркотиків. ВІДЕО
У Жовтих Водах поліція знешкодила банду продавців тяжких наркотиків. ВІДЕО
Усього за місцем їх мешкання співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі, із залучення спепідрозділу «КОРД», провели 10 санкціонованих обшуків.
В результаті було вилучено марихуану, опій ацетильований та опій екстракційний, вартість яких, за цінами «чорного ринку» становить 510 тис. гривень.
Зокрема, за місцем мешкання 57-річного раніше судимого чоловіка правоохоронці вилучили 200 г марихуани, 1 л опію екстракційного та 70 г ангідриду оцтової кислоти.
У квартирі ще двох учасників злочинної групи були виявлені медичні шприци, дозовано наповнені опієм ацетильованим та опієм екстракційним, і бульбулятори.
Ще один чоловік зберігав у квартирі 2 тротилові шашки та 10 набоїв.
Всі вилучені речовини направлені на експертизу до НДЕКЦ.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області
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