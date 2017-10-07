На Запоріжжі загинув пожежний. Рідні у смерті звинувачують керівництво. ВІДЕО
На Запоріжжі загинув пожежний. Рідні у смерті звинувачують керівництво. ВІДЕО
Олександр Пушкаренко, рятувальник із села Нагірне що на Запоріжжі 18 вересня вийшов на свою першу зміну, і одразу ж загинув. Рідні у смерті Олександра звинувачують керівництво пожежної частини, де він проходив навчання. Кажуть, їхній Сашко не отримав належної підготовки, і вочевидь, просто не знав як діяти на пожежі. Бо замість того, щоб навчатись, він ремонтував будівлю нової пожежної частини.
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