За безпекою на вулицях Києва слідкують камери відеоспостереження. ВІДЕО

З початку року в Києві поліцейські затримали 10 злочинців та розкрили 4 вбивства. Ні, це не всі справи які вдалося розкрити правоохоронцям. Мова лише про ті, які закрили лише за допомогою камер відеоспостереження, які встановили в столиці у рамках програми «Безпечне місто». Ще в січні чиновники київської міськради на чолі із мером Віталієм Кличком урочисто запустили цю програму. Заявили, що в Києві працюватиме 3 700 додаткових камер відеоспостереження. Вони роботизовані, тобто адміністратори, які відповідатимуть за відео можуть в будь-який момент змістити градус запису, збільшити масштаб і так далі. Окрім того програма здатна розпізнавати обличчя людей. Наприклад, якщо в об’єктив камери потраплять люди оголошені в розшук, то система їх одразу ж ідентифікує і дасть сигнал. Так само програма допомагає розслідувати ДТП, адже через камери пильно стежать за всіма міськими автомагістралями. Кажуть не проблема зафіксувати номерні знаки винуватця аварії і навіть розпізнати його обличчя в момент руху. Детальніше, дивіться у сюжеті.