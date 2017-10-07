На Київщині в ДТП загинуло троє людей. ВІДЕО

Страшна ДТП трапилася в селищі Коцюбинське під Києвом. В аварії загинуло аж троє людей. Усі вони їхали в легковику «Opel». Поки невідомо, хто саме порушив правила, однак, легковик лоб в лоб зіштовхнувся з автобусом, який їхав на зустріч. Водій і двоє пасажирів іномарки загинули на місці. В маршрутці окрім водія було ще восьмеро пасажирів. Вони зазнали незначних травм. Шестеро із них відбулись лише забоями.