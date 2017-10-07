У Києві чоловік до смерті забив людину. ВІДЕО

Полісмени почали з’ясовувати - хто ж міг його так сильно побити. По крихтах почали збирати інформацію. Дізналися - померлий приїхав у Київ, аби працювати на будівництві. Разом із іншими заробітчанами він винаймав житло у місцевого жителя. Напередодні вони посварилися.