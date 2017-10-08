Спідня білизна для жінок-військових ЗСУ обурила українців. ВІДЕО
Спідня білизна для жінок-військових ЗСУ обурила українців. ВІДЕО
Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України опублікувало фото зразків білизни для жінок-військових. В управлінні ЗСУ заявили, - розробили та виготовили концепт спідньої білизни спільно з підприємствами легкої промисловості України. Однак, пост з представленими фото білизни, у соціальних мережах миттю викликав шквал обурення. Люди почали коментувати та репостити запис. Більшість хвилювало, чи залучили до розробки жіночої білизни… самих жінок?!
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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