Рішення судів у справі вбивства Павла Шеремета будуть закриті. ВІДЕО
Рішення судів у справі вбивства Павла Шеремета будуть закриті. ВІДЕО
21 вересня з’явилася інформація, що Національна поліція засекретила всі рішення судів у справі вбивства відомого журналіста Павла Шеремета. Міністр внутрішніх справ ці дані підтвердив.
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